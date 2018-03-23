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Цаликов дал указания создателям инновационного военного технополиса «Эра»
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Цаликов дал указания создателям инновационного военного технополиса «Эра» 

ТК «Звезда» 36 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Открытие инновационного военного технополиса «Эра» в Анапе запланировано на первое сентября 2018 года.
Первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов проверил, как идет строительство современного военного технополиса «Эра» в Анапе. Вместе с ним в инспекции приняли участие заместители министра — Николай Панков, Павел Попов и Тимур Иванов. Об этом сообщает газета «Красная звезда».
По итогам осмотра Руслан Цаликов дал создателям инновационного военного технополиса несколько указаний, касающихся зонирования помещений. Заместитель министра подчеркнул, что этот вопрос требует тщательной проработки.
«Необходимо продумать, как наиболее эффективно использовать помещения, где лучше разместить конференц-зал, лаборатарии, представительства компаний, а где сделать жилую зону и зону отдыха», — сказал Цаликов.
Как рассказал директор инновационного технополиса Федор Дедус, специалисты «Эры» будут работать в восьми основных направлениях. Это информационные телекоммуникационные системы, суперкомпьютеры, системы искусственного интеллекта, нанотехнологии, техническое зрение и распознавание образов, биосенсорные технологии, машины жизнеобеспечения и многое другое.
Открытие военного технополиса «Эра» запланировано на первое сентября 2018 года. На его территории разместятся не только тысячи ученых и инженеров, но и представительства инновационных компаний.
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