Первый замминистра обороны Руслан Цаликов поручил доработать концепцию зонирования военного технополиса

Такое поручение после осмотра возводимых объектов дал первый замглавы военного ведомства , обратив особое внимание на готовность к сдаче в эксплуатацию к концу лета лабораторий, залов для семинаров.

Первый заместитель Министра обороны Руслан Цаликов поручил доработать концепцию размещения лабораторий и жилой зоны возводимого в Анапе Военного инновационного технополиса «Эра».

Во время посещения строящегося комплекса зданий технополиса Руслану Цаликову доложили, что первым планируется обустроить общежитие для операторов научных рот.

«Под научные роты нужно сделать помещения по типовому проекту, как у нас сделано везде. Настолько хороший проект –— ни одного нарекания нет», –— отметил заместитель Министра обороны Николай Панков.

«Необходимо продумать, как наиболее эффективно использовать помещения. Где лучше разместить конференц-зал, лаборатории, представительства компаний, а где сделать жилую зону и зону отдыха», –— подчеркнул Руслан Цаликов.

По его словам, к концу лета должны быть готовы первые лаборатории, в том числе залы для проектантов и проведения семинаров, а также жилые помещения.

«Нам необходимо обеспечить должный уровень комфорта и возможность заниматься наукой», –— подчеркнул Руслан Цаликов.

При этом он пояснил, что, по плану, к концу года представительства ряда компаний уже смогут приступить к работе в технополисе.

Согласно концепции, на территории технополиса смогут разместится представительства около 80 компаний.