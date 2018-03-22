Жители района Вешняки встретятся с участковыми уполномоченными полиции

В начале апреля участковые уполномоченные полиции УВД по ВАО города Москвы проведут встречи с жителями района Вешняки. Соответствующая информация поступила от УВД по ВАО ГУ МВД России по городу Москве.

Сотрудники полиции доведут всю необходимую информацию до жителей обслуживаемых домов. Кроме того, на встрече будет заслушан отчет о проделанной работе в 2017 году. Все встречи для удобства вешняковцев пройдут во дворах многоквартирных домов.

Участковые уполномоченные полиции по району Вешняки ответят на все вопросы, которые возникнут у жителей. Более подробную информацию о проводимых встречах можно на портале.