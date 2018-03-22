Тариф «Платона» хотят поднять в два раза

Повышение пройдет в два этапа — с 1 июля 2018 года и с 1 июля 2019 года

С 1 июля 2018 года тариф проезда тяжелых грузовиков по федеральным трассам подорожает до 2,15 руб. /км, а с 1 июля 2019 года — до 2,24 руб. /км. Прежние намерения государства подтвердил глава Минтранса Максим Соколов , информация об этом имеется в распоряжении компании «ЕвроМобайл», которая поставляет 3G-модули для проекта «Платон», — сообщает агентство «ПРАВДОРУСС»

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Также министр заявил, что для пользователей системы будут введены скидки. Методику предоставления скидок Минтранс представит в правительство уже к середине 2018 года. На середину марта 2018 года общее число грузовых перевозчиков, зарегистрированных в системе, составило 361 тысячу, а большегрузных транспортных средств — 964 тысячи. С 15 февраля по 14 марта перевозчики перечислили через систему 1,546 млрд руб., благодаря чему общая сумма собранных в дорожный фонд средств с начала ее запуска достигла 43,343 млрд рублей.

Платить за проезд по федеральным трассам можно с помощью бортового устройства, получить которое может каждый владелец автомобиля весом свыше 12 тонн. Внутри него находится модуль 3G размером 2–3 см. Бортовое устройство устанавливается на транспортное средство и автоматически передает данные, избавляя владельца от необходимости вручную заполнять маршрутную карту. Система «Платон» работает в России с сентября 2015 года и обеспечивает взимание платы с грузовых автомобилей массой свыше 12 тонн в счет возмещения вреда, который они наносят федеральным трассам.

«Платон» — это сокращение от словосочетания «плата за тонны». Презентация системы состоялась в июне 2015 года.

Когда систему только вводили, в правительстве полагали, что экономически целесообразно установить плату в 3,73 руб. за км пути. Для снижения социальной напряженности был установлен тариф переходного периода — 1,53 рубля за 1 км. 15 апреля 2017 года его подняли до 1,91 рубля.

Еще совсем недавно первый замминистра транспорта РФ Евгений Дитрих обещал, что тариф «Платона» в этом году трогать не будут.

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