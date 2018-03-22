Елена Лапушкина: «Решение жителей по стене для нас стало удивительным»

«Накануне голосования обсуждение проходило очень активно, — заметила Лапушкина . — Люди поддержали эту инициативу. Я была в шести районах, везде проводила встречи. Были достаточно жаркие дискуссии, и это порадовало».

Глава Самары рассказала, что из имеющихся в городе 140 общественных пространств в итоговый бюллетень попало 77 территорий. На данный момент счетные комиссии закончили свою работу и подписали итоговый протокол голосования. Исходя из него стало ясно, что победителями признаны 22 объекта.

"В 2018 году каждый из выбранных объектов будет обустроен. 26 марта мы опубликуем полный перечень на сайте администрации города", — сказала Елена Лапушкина.

Отдельный акцент Елена Лапушкина сделала на голосовании жителей областного центра за будущее подпорной стены на площади Славы. «Решение для нас стало удивительным, — заявила глава Самары. — Разрыв был минимальным, но большинство горожан все же высказалось за то, чтобы открыть вид на Волгу, сделав уровень чуть ниже. За это проголосовали 51% жителей. Теперь надо принимать технические решения, обсуждать с архитекторами и строителями, как эта стена будет в дальнейшем выглядеть».

Что касается остальных выбранных горожанами общественных пространств, то в ближайшие дни по каждому из них начнутся конкурсные процедуры. «Очень надеюсь, что до 20 мая они будут завершены, и в начале июня работы начнутся, — заявила Елена Лапушкина. — К осени они будут завершены на 100%. Еще по одной всенародно выбранной общегородской территории — Загородному парку — в этом году будут проведены проектные работы, и в 2019-м году мы завершим ремонтно-восстановительные работы».

Глава Самары подчеркнула, что город будет пристально следить за расходованием средств и контролировать ход ремонтных работ. Для этого, в том числе, будут привлекаться силы общественности. «Нам крайне важна качественная работа подрядчиков, — отметила Лапушкина. — Сейчас мы готовим технические задания и сметную документацию. Просчитываются все пространства и сроки выполнения работ. Но подрядчиков, конечно, должны определить итоги конкурсов. И было бы неправильно, если бы контроль мы оставили только за чиновниками. Все активные жители, которые принимали участие в составлении планов, будут принимать участие и в контроле за ходом благоустройства».