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На выходных в Казани частично закрывается движение возле МЕГИ
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На выходных в Казани частично закрывается движение возле МЕГИ 

АиФ Казань 2 часа назад
Фото: АиФ Казань
Движение транспорта по проспекту Альберта Камалеева будет закрыто с 10 часов вечера 23 марта до воскресенья 25 марта.
Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.
Это связано с обустройством заездов на стройплощадку — к строящемуся зданию №141/1. Рядом расположен ТЦ «МЕГА».
Автомобилистам рекомендуется обращать внимание на требование дорожных знаков.
Напомним, в районе МЕГИ планируется строительство гипермаркета «Касторама», а также станции метрополитена с рабочим названием «Сахарова». Тоннелепроходческие работы были намечены на весну-лето 2018 года.
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