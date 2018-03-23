На выходных в Казани частично закрывается движение возле МЕГИ

Движение транспорта по проспекту Альберта Камалеева будет закрыто с 10 часов вечера 23 марта до воскресенья 25 марта.

Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Это связано с обустройством заездов на стройплощадку — к строящемуся зданию №141/1. Рядом расположен ТЦ «МЕГА».

Автомобилистам рекомендуется обращать внимание на требование дорожных знаков.

Напомним, в районе МЕГИ планируется строительство гипермаркета «Касторама», а также станции метрополитена с рабочим названием «Сахарова». Тоннелепроходческие работы были намечены на весну-лето 2018 года.