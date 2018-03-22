В больнице имени В. М. Буянова откроют отделение скорой помощи

В районе Царицыно на территории городской клинической больницы имени В. М. Буянова построят стационарное отделение скорой медицинской помощи. Соответствующая проектная документация согласована, сообщил председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) Валерий Леонов

Отделение снабдят надземным пешеходным переходом. Его пропускная способность составит до 200 пациентов в сутки.

В отделении предусматривается оказание первой медико-санитарной помощи, скорой помощи, а также проведение диагностики и лечения. В здании будут находиться приемное отделение, блок лучевой диагностики, помещения анестезиологии и реанимации на 12 коек, блок диагностических палат на 30 коек, семь операционных, а также помещения инженерного обеспечения корпуса.

Система телемедицины обеспечит трансляцию хирургических операций из операционных, наблюдение из ординаторских за палатами и постами медсестер на втором, четвертом и пятом этажах, а также наблюдение за противошоковыми палатами.

В отделении диагностических палат и приемном отделении обустроят систему аудиовизуальной и палатной связи. В помещении ординаторской разместят компьютер с функциями управления системой и протоколирования событий.