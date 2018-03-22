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Лед тронулся. А за ним тронутся и катера: о чем писала «Вечерка» 80 лет назад
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Лед тронулся. А за ним тронутся и катера: о чем писала «Вечерка» 80 лет назад 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
80 лет назад, 23 марта 1938 года, город готовился к паводку и началу навигации. Та весна была первой для канала Москва — Волга (сейчас — Канал имени Москвы), открытого менее чем за год до этого. Предстояло узнать, как «обновка» поведет себя в ледоход. В городе затоплений не ожидалось, но спасатели все равно были в боевой готовности.
«Мособлосвод (Московское областное отделение «Общества спасания на водах». — «ВМ») с утра сегодняшнего дня установил круглосуточные дежурства штабов по встреча паводка. Всего создано четыре штаба: три на Москве-реке и один на Яузе. Завтра Мособлосвод проводит проверку готовности своего актива к предстоящей работе по вскрытию рек. Подъем воды на Москве-реке начался только в верховье. У Бабьегородской плотины уровень нормальный, с незначительными колебаниями в пределах 5 см. Большой подъем воды на Яузе
В верховьях Москвы-реки никаких осложнений во время ледохода не ожидается.
Этому значительно способствовала теплая вода, спускаемая в реку предприятиями столицы. Сейчас, например, Москва-река до Софьина освобождена ото льда.
Заторы льда ожидаются в Софьине и Фаустове. Чтобы своевременно предупредить возможность наводнений, в эти районы направляются бригады треста «Взрыв пром». Бригады взорвут лед и таким образом обеспечат нормальный ход паводка.
Гигантское ледяное поле водохранилища канала Москва — Волга взбухло и потемнело. На водохранилище, против Химкинского речного вокзала, зимой были проложены огромные кольцеобразные дороги. Сейчас эти дороги залиты водой. Только редкие смельчаки решаются переходить с берега на берег по льду.
Северный порт готовится к паводку. Сразу же, как пройдет лед в верховьях Волги, на водохранилище канала выйдут четыре мощных винтовых парохода с крепкой наружной обшивкой.
Эти пароходы разломают лед на канале и тем самым ускорят его таяние. Ремонт судов к навигации в основном закончен. После ледохода все катера и пароходы будут спущены на воду. Управление канала Москва — Волга намечает открыть навигацию не позже 24 апреля. десятки тысяч москвичей получат возможности совершать экскурсии по трассе канала и осмотреть это грандиозное сооружение сталинской эпохи.»
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