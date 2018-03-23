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По Ярославлю поедут вместительные автобусы
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По Ярославлю поедут вместительные автобусы 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Обновление коснется автобусов, троллейбусов и трамваев. В частности, мэрия города предоставит субсидию АО «Яргорэлектротранс» для приобретения 20 новых троллейбусов, которые придут на замену отслужившим свой срок. Новые троллейбусы будут курсировать по новым маршрутам троллейбуса: № 2 Улица Громова — Ярославль-Главный, № 6 Ярославль-Главный — Богоявленская площадь.
Кроме того, в рамках сотрудничества с правительством Москвы «Яргорэлектротрансу» передаются 20 трамвайных вагонов, а ярославскому ПАТП-1 — 50 автобусов особо большой вместимости. В мэрии поясняют, что этот подвижной состав необходим для восстановления оптимальных интервалов в расписании наиболее востребованных маршрутов: автобусов №№ 8, 10, 78, 76, 33, 42. Также будет создан новый магистральный маршрут, который сейчас прорабатывается.
— Определена стратегическая модель сети регулярных маршрутов, в которой приоритет отдан развитию муниципальных предприятий, — говорит начальник управления городского пассажирского транспорта мэрии Ярославля Сергей Волканевский. — На основных магистральных маршрутах будет работать подвижной состав большой вместимости.
Кроме того, для упорядочивания работы перевозчиков введена система контроля расписания движения на маршрутах коммерческого сектора, активизирована работа по проверкам соблюдения правил перевозок и правил дорожного движения.
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