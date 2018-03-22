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В Махачкале открыли новый спорткомплекс для занятий единоборствами
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В Махачкале открыли новый спорткомплекс для занятий единоборствами 

ТАСС 2 часа назад
МАХАЧКАЛА, 22 марта. /ТАСС/. Новый спорткомплекс площадью 500 кв. м для занятия спортивными единоборствами и боевыми искусствами открыли в Махачкале, сообщил ТАСС в четверг председатель городского комитета по спорту, туризму и делам молодежи Марат Ибрагимов.
"В новом спорткомплексе Pride Fighter есть все необходимое для занятий спортивными единоборствами и боевыми искусствами — залы для тренировок и соревнований, тренажерный зал. Прежде всего там будут тренироваться профессиональные спортсмены, но также база будет доступна для всех жителей города, студентов", — сказал Ибрагимов.
По его словам, проект реализован полностью на частные средства, объем финансирования не уточняется. «Город будет помогать спорткомплексу всем необходимым — и спортивным инвентарем, и оборудованием для регулярного тренировочного процесса», — отметил собеседник агентства.
Как уточнили в администрации Махачкалы, новый спорткомплекс, соответствующий всем современным стандартам, расположен в центре города, на улице имени Генерала Омарова. Кроме спортивных залов, в здании имеется вся необходимая инфраструктура — раздевалка, тренерская комната, медицинский и методический кабинет, буфет и душевые.
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