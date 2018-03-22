В Калининграде определили девять победителей конкурса старапов от «Сколково»

"Заявки на участие в конкурсе подали 82 стартапа. Из них эксперты отобрали 30 наиболее перспективных проектов, по десять в каждом из трех направлений — IT, биомедицина и промышленные технологии. По итогам очных презентаций жюри определило победителей регионального этапа", — уточнили в пресс-службе.

Среди лучших проектов, в частности, «Источник струи низкотемпературной плазмы», рассматривающий возможность немедикаментозного лечения гнойных ран, «FutureMed» — автоматическая система диагностики заболеваний по медицинским снимкам на основе нейронных сетей. Приз в 300 тыс. рублей получил суперфиналсист конкурса Александр Пузаков с проектом MOAR Stack, который позволяет системным интеграторам соединять любые устройства в единую масштабируемую сеть в два раза дешевле и в три раза быстрее традиционных решений.

Также выделили семь проектов, рекомендованных для участия в финальном отборе по программе «Старт» Фонда содействия инновациям в рамках Startup Village, направленное на создание новых и поддержку малых инновационных предприятий, находящихся на начальной стадии развития и имеющих значительный потенциал коммерциализации.

Стартап Тур Open Innovations Startup Tour — крупнейший в России конкурс и конференция для стартапов, которые проводятся Фондом «Сколково» в разных городах России с 2011 года. Проект направлен на популяризацию технологического предпринимательства, поддержку региональных инновационных команд и проектов. За время существования в нем приняли участие 40 тыс. человек.

"Стартап Тур существует по одной причине — чтобы поддержать предпринимательство и создание новых рабочих мест в Российской Федерации. Если я сравню то, что было пять лет назад и что сейчас, разница — как между днем и ночью. За это время Россия поднялась со 132-го места до 36-го в мире по уровню развития бизнеса. Я абсолютно серьезно заявляю: нам очень много удалось достичь и еще больше грядет в следующую пятилетку", — отметил советник президента Фонда «Сколково» Пекка Вильякайнен