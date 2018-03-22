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Район Вешняки посетит легенда русской пианистической школы
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Район Вешняки посетит легенда русской пианистической школы 

Управа района Вешняки 2 часа назад
25 марта 2018 года в 15:00 в библиотеке №90 им. А. С. Неверова пройдет «Классный концерт». Об этом сообщает администрация учреждения культуры.
В библиотеке поведали о том, что в начале 2018 года к ним в гости уже приезжал советский и российский пианист, народный артист РФ Алексей Любимов. Для всех желающих он выступил с классическим концертом. «Теперь к нам в гости пожалует сама Нана Немсицверидзе — доцент Российской Академии музыки им. Гнесиных», — сообщил главный библиотекарь библиотеки №90 Татьяна Чибадина. По ее словам, жители района Вешняки, узнав о приезде известного педагога.
Отмечается, что Нана Михайловна Немсицверидзе приедет на этот раз со своими учениками. «Мы приглашаем всех желающих на концерт русской пианистической школа», — добавила главный библиотекарь Т. Чибадина.
Напомним, что библиотека №90 им. А. С. Неверова располагается на ул. Молдагуловой д.3Б.
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