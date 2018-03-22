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Редчайшая «голубая Луна» придет 31 марта
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Редчайшая «голубая Луна» придет 31 марта 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Следующее время этого необычного астрономического явления придет только в 2020 году
Как сообщило агентство «Москва», в марте астрономы спрогнозировали редкое явление — сразу два полнолуния — 2 и 31 марта. Оно называется «голубой Луной». Как утверждают специалисты, голубого цвета Луна не становится, просто поэтичное название взято из английской фразеологии «Once in a Blue Moon», которое значит «После дождичка в четверг». Причем это событие происходит только раз в два-три года. Следующее можно будет увидеть только в октябре 2020 года.
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