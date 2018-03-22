Ещё
Высокоскоростной интернет появится более чем в 200 больницах Ростовской области
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Высокоскоростной интернет появится более чем в 200 больницах Ростовской области 

ТАСС 2 часа назад
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 марта. /ТАСС/. Более 200 медицинских учреждений Ростовской области подключат к высокоскоростному интернету в 2018 году, сообщил в четверг министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров на встрече с губернатором региона Василием Голубевым в Ростове-на-Дону.
"В этом году задача компании «Ростелеком» — совершить рывок и подключить более 200 донских медучреждений", — приводит слова федерального министра пресс-служба ростовского губернатора.
Оснащать медучреждения высокоскоростным интернетом в Ростовской области начали год назад. За это время быстрый интернет появился в 108 корпусах лечебно-профилактических учреждений области.
"В прошлом году большая часть — 74 учреждения — получили доступ к быстрому интернету на селе, в 28 районах. Еще 34 учреждения получили выход в сеть в городах Дона. Но работы впереди немало", — передает пресс-служба слова Голубева.
В рамках другого проекта — по устранению цифрового неравенства в небольших поселениях — точки коллективного доступа к сети интернет по технологии Wi-Fi появились в 198 населенных пунктах области. Всего построили более 2 тыс. км волоконно-оптических линий связи. Точки коллективного доступа планируют установить еще в 196 населенных пунктах.
ТАСС: последние новости
Премьер Нидерландов готов пересмотреть закон о "Большом брате" Президентская библиотека будет сотрудничать с центром "Россия - моя история" в Петербурге Защита Ратко Младича подала апелляцию на пожизненный приговор генералу
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США останутся без Турции104
Ученые расшифровали ДНК миниатюрного «пришельца»29
Навигация начала давать сбой при подлете к Сирии286
Жириновского обвинили в гомосексуальных домогательствах164
Сын Жириновского ответил на обвинения в домогательствах72
Видео
00:42
Обязательное медстрахование предложили отменить
Общество
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
03:00
Мэй может остаться без поддержки
В мире Статьи
01:00
В Москве открыли бесплатную электронную библиотеку
Интернет Новости Москвы
00:29
В Московском зоопарке проснулись тушканчики
Новости Москвы
00:58
Ургант обсудил поведение Слуцкого с кобелем
Общество
03:40
Савченко задержана
Украина В мире
04:30
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
В мире
01:09
ЦИК предоставит «Яблоку» видеоматериалы с участков
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение