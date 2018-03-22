Высокоскоростной интернет появится более чем в 200 больницах Ростовской области

"В этом году задача компании «Ростелеком» — совершить рывок и подключить более 200 донских медучреждений", — приводит слова федерального министра пресс-служба ростовского губернатора.

Оснащать медучреждения высокоскоростным интернетом в Ростовской области начали год назад. За это время быстрый интернет появился в 108 корпусах лечебно-профилактических учреждений области.

"В прошлом году большая часть — 74 учреждения — получили доступ к быстрому интернету на селе, в 28 районах. Еще 34 учреждения получили выход в сеть в городах Дона . Но работы впереди немало", — передает пресс-служба слова Голубева.

В рамках другого проекта — по устранению цифрового неравенства в небольших поселениях — точки коллективного доступа к сети интернет по технологии Wi-Fi появились в 198 населенных пунктах области. Всего построили более 2 тыс. км волоконно-оптических линий связи. Точки коллективного доступа планируют установить еще в 196 населенных пунктах.