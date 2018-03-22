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Регионам предстоит повысить доступность культуры при поддержке центра
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Регионам предстоит повысить доступность культуры при поддержке центра 

ТАСС 2 часа назад
СЫКТЫВКАР, 22 марта. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева/. Культурные ценности и услуги учреждений культуры должны стать доступными большинству населения России. Такова основная задача отрасли культуры, федеральных, региональных и муниципальных органов власти на предстоящие шесть лет, заявил в четверг журналистам на Северном культурном форуме в Сыктывкаре первый заместитель министра культуры России Владимир Аристархов.
"Мы исходим из послания президента России о повышении доступности культурных благ для жителей страны, опираясь на достижения прошедших шести лет, а их немало. Повысить уровень доступности — это совместная работа федерального центра, властей всех регионов и муниципалитетов по всем направлениям — в музейной сфере, кино, в театральной среде благодаря программе «Большие гастроли». Это программа развития культурных центров в малых городах, строительство и реконструкция домов культуры и подключение всех библиотек к Национальной электронной библиотеке", — сказал Аристархов, отвечая на вопрос ТАСС.
Северный культурный форум проходит в Сыктывкаре 22-23 марта с участием более 250 представителей отрасли из всех регионов Северо-Западного федерального округа, включая министров культуры, руководителей учреждений. В ходе форума пройдет обсуждение вопросов развития театров, музеев, библиотек и школ искусств на Русском Севере.
Преобразования во всех направлениях
Ранее на пленарном заседании форума он отметил, что важнейшее достижение отрасли за прошедшие годы — это резкое, в 1,5-2 раза, повышение уровня доходов работников культуры. Это коснулось федеральных и региональных учреждений, однако на муниципальном уровне, сказал замминистра, еще многое предстоит сделать.
В стране отмечен резкий рост количества посещений театров, даже не все регионы выполняют нормативы по количеству театров в крупных городах. «Поэтому мы запустили программу „Большие гастроли“, „десанты“ федеральных театров в регионы и обмены между регионами. Но этого недостаточно, программу будем расширять», — сказал Аристархов.
По его словам, библиотеки в эпоху интернета и цифровизации должны получить новые возможности. Все библиотеки на 100% должны быть подключены к Национальной электронной библиотеке.
"Важнейшая задача стоит перед музеями: в первую очередь необходимо создать в регионах культурно-образовательные и музейные комплексы. Когда мы работали над исполнением указа президента о повышении числа выставок в регионах, то обнаружили, что у нас замечательные фонды, не имеющие аналогов в мире, но куда их привезти? Очень часто в регионах, особенно в малых и средних городах элементарно нет выставочных площадок. Поэтому будет запущена программа по строительству музейно-выставочных комплексов, чтобы жители могли видеть передвижные выставки из крупнейших городов России", — сказал первый замглавы Минкультуры РФ.
Преобразования охватят и сельские дома культуры, подчеркнул он. На сегодня не более чем 10% домов культуры по стране участвуют в программе реконструкции и ремонта. Эту программу нужно расширять, главное здесь — политическая воля глав регионов, подчеркнул Аристархов.
"Сегодня мы имеем уникальную трехуровневую систему образования в сфере культуры, которой нет нигде в мире, она зарождалась в дореволюционный период, сформировалась в советское время и сохранена на сегодня: детская школа искусств — училище — высшее учебное заведение. Этот фундамент позволяет отбирать самые лучшие таланты, из которых потом появляются звезды мировой величины", — подчеркнул Аристархов. Он отметил, что в рамках форума пройдет совещание с участием руководителей отрасли культуры из регионов Северо-Запада, посвященное развитию детских школ искусств.
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