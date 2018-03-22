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Фонтан «Бармалей» на привокзальной площади в Волгограде потерялся среди снежных гор
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Фонтан «Бармалей» на привокзальной площади в Волгограде потерялся среди снежных гор 

v1.ru 2 часа назад
Фото: v1.ru
В Центральном районе Волгограда многочисленных гостей и туристов при выходе из здания железнодорожного вокзала «Волгоград-1» в эти дни встречает сезонная достопримечательность. Прямо на привокзальной площади перед парадным входом выросли метровые горы снега, на фоне которых теряется даже фонтан «Бармалей».
С жалобой на нерасчищенную перед вокзалом территорию в редакцию V1.ru обратились жители расположенных рядом с вокзалом домов. По словам волгоградцев, привокзальную площадь не чистили толком уже две недели. В итоге, говорят, горожане им откровенно стыдно перед туристами.
— Огромная куча снега скопилась возле фонтана «Бармалей», — жалуется жительница дома на улице Коммунистической. — Вся эта картина открывается приезжим сразу же при выходе из железнодорожного вокзала. Нужно быть слепым, чтобы пройти мимио и не заметить всего этого безобразия. В разгар рабочего дня расчисткой худо-бедно занимаются пара дворников. Всё, на что они способны, — это ломами и лопатами сбить лед и снег с пешеходных долрожек.
Рядом с фонтаном «красуется» разбитый люк  Усилий двух человек на огромной площади перед вокзалом, говорит женщина, явно недостаточно.
— Туда уже давно пора загнать трактор и самосвал, чтобы вывезти позорные сугробы. Но нет. Каждый вечер подхожу к окну и убеждаюсь — никому ничего не надо. Как утопал «Бармалей» в волгоградских сугробак, так и утопает, — созмущается волгоградка.
V1.ru завпросил сегодня комментарий у ответственной за привокзальную площадь администрации Волгограда. Там пообещали, что снежные горы вывезут сегодня-завтра.
— Снежный вал образовался на привокзальной площади в ходе работ по расчистке проезжей и пешеходной части, — объяснили происхождение большого снега в мэрии. — Снег должны вывести в течение одного-двух дней.
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