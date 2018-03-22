Фонтан «Бармалей» на привокзальной площади в Волгограде потерялся среди снежных гор

В Центральном районе Волгограда многочисленных гостей и туристов при выходе из здания железнодорожного вокзала «Волгоград-1» в эти дни встречает сезонная достопримечательность. Прямо на привокзальной площади перед парадным входом выросли метровые горы снега, на фоне которых теряется даже фонтан «Бармалей».

С жалобой на нерасчищенную перед вокзалом территорию в редакцию V1.ru обратились жители расположенных рядом с вокзалом домов. По словам волгоградцев, привокзальную площадь не чистили толком уже две недели. В итоге, говорят, горожане им откровенно стыдно перед туристами.

— Огромная куча снега скопилась возле фонтана «Бармалей», — жалуется жительница дома на улице Коммунистической. — Вся эта картина открывается приезжим сразу же при выходе из железнодорожного вокзала. Нужно быть слепым, чтобы пройти мимио и не заметить всего этого безобразия. В разгар рабочего дня расчисткой худо-бедно занимаются пара дворников. Всё, на что они способны, — это ломами и лопатами сбить лед и снег с пешеходных долрожек.

Рядом с фонтаном «красуется» разбитый люк Усилий двух человек на огромной площади перед вокзалом, говорит женщина, явно недостаточно.

— Туда уже давно пора загнать трактор и самосвал, чтобы вывезти позорные сугробы. Но нет. Каждый вечер подхожу к окну и убеждаюсь — никому ничего не надо. Как утопал «Бармалей» в волгоградских сугробак, так и утопает, — созмущается волгоградка.

V1.ru завпросил сегодня комментарий у ответственной за привокзальную площадь администрации Волгограда. Там пообещали, что снежные горы вывезут сегодня-завтра.

— Снежный вал образовался на привокзальной площади в ходе работ по расчистке проезжей и пешеходной части, — объяснили происхождение большого снега в мэрии. — Снег должны вывести в течение одного-двух дней.