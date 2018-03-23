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В храме Всех Преподобных Отцев Киево-Печерских освящена икона 40 мучеников
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В храме Всех Преподобных Отцев Киево-Печерских освящена икона 40 мучеников 

Твоя Газета 1 час назад
Фото: Твоя Газета
20 марта, в день памяти 40 мучеников, в Севастийском озере мучившихся, в храме Всех Преподобных Отцев Кеиво-Печерских в Старых Черемушках была совершена Божественная литургия.
По заамвонной молитве в храме освящена новая икона 40 мучеников, в Севастийском озере мучившихся.
Образ выполнен иконописцем храма Валентиной Зволинской в рамках проекта по написанию избранных храмовых икон Пресвятой Богородицы, икон праздников и чтимых святых. Напомним, что каждый желающий может заказать в храме икону любимого святого.
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