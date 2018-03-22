Матильда Кшесинская и другие красавицы царской России в колоризированных архивных фото

В этой подборке собраны очень разные женщины: актрисы и институтки, революционерки и аристократки, балерины и домохозяйки. Но всех их объединяет красота, навечно запечатленная благодаря искусству фотографии и любовно восстановленная и приумноженная талантливым мастером цветописи.

Художница Ольга Ширнина (Klimbim) возрождает на старых фотографиях утраченную палитру жизни. Любовно раскрашенные ею старинные снимки как будто получают вторую жизнь, аристократичные лица породистых красавиц времен Российской империи обретают кровь и плоть, становятся современнее и ближе.

Источник: Vintag

Ученица Александровского института благородных девиц, Санкт-Петербург

Анна Павлова в образе «Умирающего лебедя».

Баронесса Грайвениц в русском костюме, 1900 год.

Красивая дама из России.

Графиня София Вяземская, конец 1900-х годов.

Елизавета Кологривова, русская писательница и переводчица.

Ученица Института благородных девиц, Санкт-Петербург.

Мариетта Декинз, 1900-1917.

Грузинская княжна Мария Прокофьевна Эристова-Шервашидзе.

Матильда Кшесинская.

Девушка с Северного Кавказа.

Ученица Александровского института благородных девиц, Санкт-Петербург.

Сибирячка.

Княгиня Зинаида Юсупова.

Юная русская невеста, 1903 г.

Снова Анна Павлова, 1905-1910 гг.

Актриса Вера Комиссаржевская.

Анна Павлова у себя дома, 1910-е гг.

Анна Павлова в балете «Дочь фараона», 1910 год.

Там же.

Невеста капитана Дашкова.

Лариса Рейснер (революционерка, журналистка и поэтесса).

Портрет молодой русской женщины, 1910 год.

Анна Павлова в русском костюме, 1911 год.

Вера Холодная, 1916 год.

Тамара Карсавина в костюме невесты из балета «Синий бог».

Анна Павлова, 1913 год.

Вера Фокина в балете «Карнавал», 1914 год.

Вера Холодная, 1918 год.