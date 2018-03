ASOS выпустил 17 тысяч пакетов с опечаткой. Их назвали специальной серией

Фото: ASOS

Онлайн-ретейлер одежды и обуви ASOS выпустил 17 тысяч фирменных пакетов с опечаткой в слове online (на них напечатали onilne). Компания признала свою ошибку и вместо того, чтобы отозвать партию, назвала бракованные пакеты специальной серией.

Пакет должен был призывать клиентов ASOS «открывать моду онлайн» (discover fashion online), однако на пакетах появилась опечатка в последнем слове. Компания рассказала об этом на своей странице в Twitter.

Ok, so we *may* have printed 17,000 bags with a typo. We’re calling it a limited edition. pic.twitter.com/wTpKNid4V5— ASOS (@ASOS) 21 марта 2018 г. «Хорошо, возможно мы напечатали 17 тысяч пакетов с ошибкой. Мы называем это специальной серией».

Некоторые пользователи Twitter отметили, что им захотелось сделать заказ в ASOS, чтобы получить один из таких пакетов, пишет Independent.