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ASOS выпустил 17 тысяч пакетов с опечаткой. Их назвали специальной серией
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ASOS выпустил 17 тысяч пакетов с опечаткой. Их назвали специальной серией 

Inc. 28 минут назад
Фото: Inc.
Фото: ASOS
Онлайн-ретейлер одежды и обуви ASOS выпустил 17 тысяч фирменных пакетов с опечаткой в слове online (на них напечатали onilne). Компания признала свою ошибку и вместо того, чтобы отозвать партию, назвала бракованные пакеты специальной серией.
Пакет должен был призывать клиентов ASOS «открывать моду онлайн» (discover fashion online), однако на пакетах появилась опечатка в последнем слове. Компания рассказала об этом на своей странице в Twitter.
Ok, so we *may* have printed 17,000 bags with a typo. We’re calling it a limited edition. pic.twitter.com/wTpKNid4V5— ASOS (@ASOS) 21 марта 2018 г. «Хорошо, возможно мы напечатали 17 тысяч пакетов с ошибкой. Мы называем это специальной серией».
Некоторые пользователи Twitter отметили, что им захотелось сделать заказ в ASOS, чтобы получить один из таких пакетов, пишет Independent.
Британский ретейлер ASOS (аббревиатура от As Seen On Screen) появился в 2000 году. Его создали Ник Робертсон и Квентин Гриффитс. Брат Робертсона Найджел вложил в проект $1,6 млн  Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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