С днем рожденья!

В тёплой и дружеской обстановке отпраздновали День рождения детей, погибших сотрудников силовых структур. Организаторами и гостями праздника выступили Управление по ЦАО Главного управления МЧС России по г. Москве , благотворительный фонд «Защитник счастья», а также Международная Ассоциация ветеранов подразделения антитеррора «Альфа».

— Мы собрались здесь, чтобы поздравить Вас с прошедшим днём рождения. Пожелать здоровья, удачи, благополучия, а главное, чтобы вокруг все было мирно, — сказал заместитель начальника 21 пожарно-спасательного отряда ФПС по г. Москве Владимир Пашинин.

В завершении мероприятие состоялось сладкое чаепитие. И все ребята уходили с мероприятия с подарками и хорошим позитивным настроением!