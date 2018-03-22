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С днем рожденья!
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С днем рожденья! 

Управа района Арбат города Москвы 36 минут назад
Фото: Управа района Арбат города Москвы
В тёплой и дружеской обстановке отпраздновали День рождения детей, погибших сотрудников силовых структур. Организаторами и гостями праздника выступили Управление по ЦАО Главного управления МЧС России по г. Москве, благотворительный фонд «Защитник счастья», а также Международная Ассоциация ветеранов подразделения антитеррора «Альфа».
— Мы собрались здесь, чтобы поздравить Вас с прошедшим днём рождения. Пожелать здоровья, удачи, благополучия, а главное, чтобы вокруг все было мирно, — сказал заместитель начальника 21 пожарно-спасательного отряда ФПС по г. Москве Владимир Пашинин.
В завершении мероприятие состоялось сладкое чаепитие. И все ребята уходили с мероприятия с подарками и хорошим позитивным настроением!
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