Метеослужбы РФ предложили объединить в госкорпорацию 

Москва, 22 марта — «Вести. Экономика». Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды внесла в правительство РФ предложение об объединении метеослужб страны в единую государственную корпорацию. Создание метеорологической госкорпорации позволит оптимизировать финансирование прогнозирования погоды в России. Об этом в интервью агентству «Интерфакс» заявил глава Росгидромета Максим Яковенко. Он отметил, что метеорологические службы могут функционировать не только за счет государства, но также и самостоятельно привлекать финансирование. «Моя позиция простая: не надо пресмыкаться и просить, надо зарабатывать. По этому пути пошел весь мир: самая суперэффективная в коммерческом отношении новозеландская служба — она первая акционировалась, она теперь ОАО со стопроцентным госучастием, которая зарабатывает очень приличные деньги. По такому же пути пошли англичане, они два года назад перешли из органов власти в акционерное общество опять же со стопроцентным госучастием. По такому же пути пытаются идти все остальные. Правительство ознакомилось с этим, запускать будем в новом правительстве. В рамках существующей структуры органов власти и федеральных государственных бюджетных учреждений вы не можете перебросить деньги с одного учреждения на другое. Это проблема. В рамках госкорпорации или публично-правовой компании это проще делать». Как отмечается, речь идет о предложении внести поправки в Стратегию деятельности в области гидрометеорологии до 2030 г., которая была утверждена распоряжением правительства РФ в сентябре 2010 г.