Чем закончится правительственный кризис в Словакии

Все это выглядит довольно странно, потому что как раз именно президент Андрей Киска буквально несколько дней назад принял отставку премьера Роберта Фицо и пообещал сформировать новое правительство. То есть фактически выполнил самые важные требования взбунтовавшейся молодежи, которая вышла на улицы словацких городов после злодейского убийства журналиста Яна Куцика. Напомним: юный корреспондент занимался расследованиями связей итальянской мафии с властными кругами Словакии . 25 февраля полиция обнаружила его тело в доме неподалеку от Братиславы . Жертвой киллеров стала также невеста Куцика.

В ответ на требования протестующих последовал целый ряд отставок: свои посты покинули два министра — внутренних дел и культуры, помощница (и подруга) премьера, а полиция обещала непременно найти и наказать как заказчиков, так и исполнителей преступления. За помощь в расследовании правительство пообещало награду в миллион евро — на своей прощальной пресс-конференции Фицо выступал рядом со столом, на котором демонстративно красовались банковские упаковки с этим призом. В Словакии все случившееся расценили как посягательство на свободу прессы и угрозу демократии. Говорят, что со времен «бархатной революции» 1989 года площади и улицы городов не видели таких протестных акций, которые вспыхнули по всей стране. Например, в Братиславе число демонстрантов доходило до полусотни тысяч — внушительно для города с населением в четыреста тысяч жителей. Полиция наблюдала за всем этим со стороны, никак не реагируя на проявления гнева.

Тут надо отметить такую важную деталь: глава государства Андрей Киска и глава кабинета Роберт Фицо — это, как говорится, две большие разницы. Обладавший реальной властью в парламентской республике премьер вел себя достаточно независимо даже по отношению к структурам ЕС , был заметной фигурой в «вышеградской четверке». Президент же, напротив, всегда сверял курс с ведущими западными политиками. Поэтому, скорее всего, он без особого сожаления пожертвовал Фицо. Однако исполнять обязанности премьера стал фактически ближайший соратник ушедшего главы кабинета Петер Пеллегрини . Это вызвало новый всплеск эмоций у возбужденной толпы, которая потребовала досрочных парламентских выборов. Кризис грозил затянуться на долгое время. И тогда в среду, 21 марта, президент выступил с заявлением, суть которого сводилась к тому, что он в ближайшие часы утвердит в должности премьера Пеллегрини, а также состав нового кабинета с тем, чтобы уже в пятницу премьер мог отбыть в Брюссель на саммит глав правительств государств ЕС. Глава государства выразил надежду на то, что этот шаг будет поддержан депутатами и вызовет понимание у народа. Кризис на этом, по мнению Киски, должен быть исчерпан.

Сейчас все ждут пятницу — любимый день для проведения массовых акций

Но устроит ли такой вариант оппозицию? Сейчас все ждут пятницу — любимый день для проведения массовых акций. Что же касается демонстрации у президентского дворца, свидетелем которой я стал, едва ступив на землю Братиславы, то ее расценивают как скрытую поддержку бывшего премьера. Среди лозунгов, с которыми пришли ее участники, был такой: «Нет коммунизму, фашизму и сорошизму»! Имеется в виду версия о том, что за протестными акциями в Словакии стояли внешние силы в лице миллиардера Сороса.

Между тем В четверг президент назначил Пеллегрини на пост премьера. Новый глава правительства Словакии входит в правящую партию Smer-SD. Он занимал важные посты в ряде министерств, был министром образования, в последнее время вице-премьером, отвечавшим за инвестиции и информационные технологии.