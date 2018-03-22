Эксперт: при модернизации ТЭС нужно учитывать схемы теплоснабжения городов

"Не менее важным документом для тепловой генерации является схема теплоснабжения…. Модернизацию только в рамках рынка электроэнергии недостаточно обсуждать", — сказал он в ходе выступления на конференции "Ведомостей" , посвященной российской электроэнергетике.

В электроэнергетике сейчас обсуждается масштабная программа модернизации электростанций, прежде всего тепловых (ТЭС). Схема теплоснабжения (СТ) — основной документ, регламентирующий порядок и механизм обеспечения горожан теплоэнергией. Схема должна быть актуализирована с периодичностью раз в год, это важно для развития инженерной инфраструктуры города. В настоящее время схема теплоснабжения в городах с населением от 500 тысяч человек утверждается Минэнерго и корректируется каждый год. В более мелких населенных пунктах решением вопроса занимаются органы местного самоуправления.

Анализ, проведенный «Советом рынка», показывает, что ежегодную актуализацию СТ успевают делать лишь половина регионов. Так, в 2017 году на рассмотрении комиссии Минэнерго было представлено 20 схем теплоснабжения крупных городов из 39.

Из этой половины еще часть не проходит по формальной процедуре, отмечает Баркин. Есть претензии и по содержанию схем теплоснабжения. Очень часто, по словам представителя «Совета рынка», нет синхронизации между схемой и результатами конкурентного отбора мощности, наблюдаются проблемы с оценкой тепловой нагрузки, механизмами возврата инвестиций. Также нередки случаи, когда в схеме теплоснабжения делается ставка на децентрализованные источники теплоснабжения.