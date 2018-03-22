Ярославского губернатора включили в топ блогеров в феврале

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов помимо того, что регионом управляет, ещё и в соцсетях свои странички как блогер ведёт. Пусть и с помощью своего аппарата, но глава региона вошёл в топ-20 блогеров среди губернаторов России в феврале.

Новый рейтинг опубликовала «Медиалогия», и в нём Дмитрию Миронову досталось 11 место.

— Дмитрий Миронов сообщил, что Углич включен в туристический маршрут Золотое кольцо, — поясняют авторы рейтинга. Ведь именно эту новость все узнали со страниц Миронова в социальных сетях.

Сервис присвоил губернатору индекс цитируемости 21,8. В то время как у лидера рейтинга — мэра Москвы Сергея Собянина — этот индекс равен 664,5 пункта.

Кстати, в январе прошлого года Дмитрий Миронов был 61. Можно сказать, что в соцсетях за год глава региона стал куда популярнее.