Рост производства на автоагрегатном заводе Димитровграда в 2017 году составил 30%

УЛЬЯНОВСК , 22 марта. / ТАСС /. Объемы производства на Димитровградском автоагрегатном заводе (ДААЗ) в 2017 году вырос на 30% по сравнению с 2016 годом, сообщил в четверг журналистам председатель правительства Ульяновской области Александр Смекалин . Положительная динамика, по его мнению, связана с деятельностью «КамАЗа», который на данный момент владеет 49% акций группы «Объединенные автомобильные технологии» (ОАТ), куда входит завод в Димитровграде.

"При том, что господин Когогин (гендиректор ПАО «КамАЗ» — прим. ТАСС) является членом совета директоров "АвтоВАЗа" (основной заказчик ДААЗ — прим. ТАСС), уже сейчас произошла серьезная корректировка. За прошлый год произошло увеличение объемов производства на 30% по ДААЗу", — сказал он.

Смекалин добавил, что в связи с ростом производства на предприятии появилась нехватка оборотных средств, что привело к простоям и срывам заказов. «КамАЗ» здесь опять пришел на выручку и кредитовал увеличение оборотных средств. На сегодняшний день ДААЗ полностью вышел из режима простоя, некоторые отделы работают в три смены, загрузка 100%, зарплата выплачивается полностью. Это при том, что «КамАЗ» юридически зашел только месяц назад", — уточнил председатель правительства.

По словам Смекалина, у предприятия, в которое на протяжении последних десяти лет не вкладывали инвестиции, большие перспективы. «За ДААЗом закреплены эксперты с „КамАЗа“, сейчас проводится полностью уже не финансовый, а производственный аудит. Исходя из этого будут приняты решения по модернизации производства», — отметил он.

Димитровградский автоагрегатный завод (входит в группу «Объединенные автомобильные технологии») производит комплектующие для автомобилей преимущественно марки LADA. Заводы группы ОАТ расположены на промышленных площадках во Владимирской, Рязанской, Пензенской, Самарской и Ульяновской областях.