Почему в аниме не любят толстых людей?

Если регулярно смотреть аниме, то можно легко заметить, что толстые персонажи, чаще мужчины, изображаются как помешанные на еде люди. Так показан Чоджи из «Наруто» или, например, Футоши из недавнего «Милого во Франксе». Естественно вытекает вопрос: почему толстые персонажи в аниме изображаются в таком негативном ключе?

Комичный Чоджи из Naruto

При всем том, что Япония и Запад сегодня имеют много общего в социальной сфере, есть пара вещей у японцев, которые кажутся американцам шокирующими. К примеру, каким образом жители Японии реагирует на ожирение. Пока в США и других западных странах шутки о толстяках стали уже неполиткорректными за счёт активистов, в Японии к подобным людям относятся со всей строгостью и прямотой. Им сразу говорят, что нужно сбросить лишний вес.

Среди японцев юмор, связанный с толстыми персонажами, становится непрекращающейся кавалькадой шуток об ожирении и переедании. Полнотелые люди в японских развлекательных программах воспринимаются как ходячие анекдоты. Только 3.5% граждан страны восходящего солнца имеют лишний вес, поэтому они — легкая мишень для стройного большинства. Если сравнивать, в США аж 33 процента людей страдают ожирением. Проще говоря, быть толстым в Японии — сокрушительный позор, ведь это признак переедания и лени, а японцы по природе трудоголики.

Полные люди поддаются давлению со стороны общества, которое считает, что каждый человек обязан поддерживать хорошую физическую форму. Публичные места тесные, и занимать там много пространства считается невежливостью. Найти одежду plus size или даже «нормальные» по американскими меркам размеры в Японии просто невозможно. Ожирение как заболевание увеличивает расходы на здравоохранение, а это рассматривается как угроза для экономической системы Японии.

Япония с каждым днём становится все более похожей на остальной мир, когда массово употребляет в пищу обработанную еду и фастфуд. Потому правительство предприняло радикальную меру: в 2008 году был утвержден «закон Метабо», нужный для остановки метаболического синдрома — сочетания факторов, вызывающих ожирение. Этот закон установил максимальную ширину талии для взрослых между 40 и 75 годами: мужчины должны иметь талию шириной 85 см (33.5″) или меньше, а талия женщин ни в коем случае не должна быть больше 90 см (35.4”). Такие меры рекомендовала предпринять Международная федерация диабета.

Именно так проводились замеры талии у японских работников

Ежегодные замеры объема талии проводятся в каждой фирме Японии, и тем людям, у кого талия окажется слишком широкой, будут рекомендованы медицинские консультации. Компании и общественные организации с «несоответствующими» работниками сильно штрафуют.

Первоначально закон Метабо был нацелен на удержание ожирения в пределах 25% к 2015 году, но на деле полных людей стало меньше всего на один процент. Подобные меры никогда не будут использованы в Америке или в большинстве других западных стран в силу политкорректности. Возможно, это и к лучшему — на живом примере видно, что подобными законами нужных результатов не добиться.

Но при этом в Японии иностранцам обычно прощают большие размеры. Известна куча историй туристов, замечающих неодобрительные взгляды взрослых людей в транспорте. Но на взглядах дело и кончалось: очень редко приезжих оскорбляли. А вот коренным японцам уже при знакомстве твердят, что пора сбросить лишний вес, если таковой имеется.

Подводя итоги, вытекает один закономерный ответ: неприязнь к полноте у японцев заложена еще давным-давно, и решить её не так уж и просто.

Оригинал текста; перевод выполнен командой Hikikomori