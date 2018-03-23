Госдума ратифицировала протокол о соцзащите членов семей Объединенного штаба ОДКБ

МОСКВА , 23 марта. / ТАСС /. Госдума на заседании в пятницу ратифицировала протокол об обеспечении социальной защитой на территории РФ членов семей военнослужащих Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Протокол подписан в Москве 27 декабря 2016 года. Он разработан в целях «повышения уровня социальной защищенности членов семей военнослужащих Объединенного штаба ОДКБ, не являющихся гражданами РФ, а также уточнения условий пребывания Объединенного штаба ОДКБ на территории РФ», говорится в сопроводительных документах.

В связи с этим положениями документа установлено, что члены семей военнослужащих Объединенного штаба ОДКБ, не являющиеся гражданами РФ или постоянно в РФ не проживающие, «вправе получать разрешение на временное проживание в РФ без каких— либо ограничений на период осуществления данными военнослужащими своих полномочий в Объединенном штабе ОДКБ».

Как подчеркивалось на заседании, вступление протокола в силу позволит решать вопросы трудоустройства супруг военнослужащих Объединенного штаба ОДКБ, предоставления их детям мест в российских образовательных учреждениях, оказания членам семей медицинской помощи, а также содействия в обеспечении служебными жилыми помещениями, необходимой мебелью и бытовой техникой военнослужащих штаба, не являющихся российскими гражданами.

Кроме того, Объединенному штабу ОДКБ будут предоставляться на условиях, установленных для федеральных органов исполнительной власти РФ, служебные помещения, необходимые для осуществления им своих функций.