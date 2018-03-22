Огромный крокодил пришел в больницу, разозлился и умер

Крокодил перекрыл вход в больницу в Зимбабве и вызвал панику среди посетителей, сообщает портал Chronicle.

Инцидент произошел в городе Хванге . Трехметровая рептилия находилась у ворот госпиталя Святого Патрика в течение двух часов и угрожающе двигалась в сторону тех, кто пытался попасть в больницу.

Ближайшая плотина оказалась в 10 километрах от учреждения, из-за чего местные жители начали придумывать странные причины появления крокодила в городе. Некоторые полагали, что перед ними — человек, находящийся под воздействием черной магии. За короткое время в полицию поступило более 10 телефонных звонков от испуганных очевидцев.

Крокодила убили, в результате инцидента никто не пострадал.

Шеф полиции объяснил, что крокодилы и раньше забредали в город. В таких случаях они становятся злыми, поскольку чувствуют себя некомфортно из-за городского шума.