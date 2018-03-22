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Огромный крокодил пришел в больницу, разозлился и умер
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Огромный крокодил пришел в больницу, разозлился и умер 

Lenta.ru 37 минут назад
Фото: Lenta.ru
Крокодил перекрыл вход в больницу в Зимбабве и вызвал панику среди посетителей, сообщает портал Chronicle.
Инцидент произошел в городе Хванге. Трехметровая рептилия находилась у ворот госпиталя Святого Патрика в течение двух часов и угрожающе двигалась в сторону тех, кто пытался попасть в больницу.
Ближайшая плотина оказалась в 10 километрах от учреждения, из-за чего местные жители начали придумывать странные причины появления крокодила в городе. Некоторые полагали, что перед ними — человек, находящийся под воздействием черной магии. За короткое время в полицию поступило более 10 телефонных звонков от испуганных очевидцев.
Крокодила убили, в результате инцидента никто не пострадал.
Шеф полиции объяснил, что крокодилы и раньше забредали в город. В таких случаях они становятся злыми, поскольку чувствуют себя некомфортно из-за городского шума.
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