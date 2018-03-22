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Француженка 10 лет прятала новорожденных детей в морозилке
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Француженка 10 лет прятала новорожденных детей в морозилке 

Anews 46 минут назад
Фото: Anews
38-летняя Рамона Канет, проживающая на просторах Франции, в течение почти 10 лет успешно скрывала от родных свои беременности, а новорожденных отпрысков прятала от чужих глаз в морозильной камере. При этом муж гражданки утверждает, что ничего об этом не знал.
Инцидент имел место в одном из населенных пунктов Франции, когда одна из двух дочерей француженки случайным образом обнаружила в морозилке тело младенца. Испытавшая потрясение девушка тут же рассказала о произошедшем отцу Хуан-Карлосу Канету, а тот уже обратился в местную полицию. Именно благодаря этому удалось раскрыть ужасные преступления француженки.
При осмотре последнего трупа было установлено, что в морозильную камеру новорожденного поместили примерно за 48 часов до обнаружения. Кроме того, стражи порядка выявили в доме еще четыре замороженных тела младенцев. Выяснилось, что в период с 2005 года по 2015 Канет скрывала от своих родственников беременности, а после родов складывала тела на виду, но никто из ее семьи, по их утверждениям, о происходящем с женщиной не подозревал.
Муж подозреваемой утверждает, что не таит зла на убийцу собственных детей, переживая за ее состояние. Сперва он тоже был задержан по подозрению в сокрытии преступлений жены, однако впоследствии его отпустили в силу отсутствия доказательств.
Не уточняется, каким образом 38-летней женщине удавалось так ловко скрывать сперва свое положение, а затем тела. Суд на ней начался только в середине марта, хотя трупы обнаружили несколько лет назад. Вскоре жительнице Франции официально вынесут приговор.]]>
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