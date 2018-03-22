Алексей Учитель привел дочерей на показ мод: девочки — копии мамы Юлии Пересильд

33-летняя актриса Юлия Пересильд и 66-летний режиссер Алексей Учитель долго скрывали свои отношения. Хотя в светской тусовке активно обсуждали их служебный роман, который завязался на съемках. Учитель был женат, поэтому не афишировал рождение дочерей от молодой актрисы. Однако все это время участвовал в воспитании девочек.

Последние месяцы и Пересильд, и Учитель перестали скрывать очевидное. На днях режиссер сам привел Анну и Марию на показ детской коллекции Дома Моды Валентина Юдашкина . Папа режиссер со старшей дочерью Анной из зрительного зала поддерживал первый в жизни выход на подиум юной Марии. Девочки очень похожи на маму — красавицу Юлию Пересильд.

Алексей Учитель со старшей дочерью. Фото: Лариса Кудрявцева (" Экспресс-газета ").

Недавно Алексей Учитель разоткровенничался в документальном фильме Первого канала «Юлия Пересильд. О странностях любви» он рассказал об их первой совместной работе — съемках фильма «Край»: «Мы снимали пробег. Юля с ребенком на руках бежит сквозь дым и разрывы снарядов. Сложная сцена: мало кто знал, что это был уже шестой месяц беременности. И это было просто опасно! Еще в одном из дублей она упала…»

Пересильд в одном из интервью признавалась, что Учитель — прекрасный отец. «Мои дочки просто чудо! Они еще маленькие, но думаю, точно станут актрисами. Задатки есть», — делился отцовскими наблюденими режиссер.

На показе коллекции Yudashkin Kids зрители могли наблюдать за артистичной 5-летней Марией: девочка уверенно и с улыбкой прошла по подиуму.

Младшая дочь Алексея Учителя и Юлии Пересильд. Фото: Лариса Кудрявцева ("Экспресс-газета").

Ниже детское фото Юлии Пересильд с мамой. Похожи дочери актрисы на нее в детстве?

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