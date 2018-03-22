Яд обсудят за ужином 

Вчера в Брюсселе стартовал двухдневный саммит лидеров и глав правительств стран — членов Евросоюза, которым предстоит обсудить сразу несколько вызовов, стоящих перед сообществом. Один из них вызван решением президента США Дональда Трампа ввести пошлины на импорт металлов. Если для европейских поставщиков не будет сделано исключение, то Брюссель и Вашингтон могут оказаться на пороге торговых войн. Второй главной темой станет продолжение переговоров по «брекситу», в ходе которых Лондон уже пошел на беспрецедентные уступки. Они грозят ударить по рейтингу главы британского правительства Терезы Мэй. Впрочем, британскому премьеру все же удалось разбавить не самую комфортную для нее экономическую повестку и в последний момент внести на обсуждение участников саммита резонансное «дело Скрипаля». По мнению экспертов, таким образом Мэй рассчитывает отвлечь внимание британцев от многочисленных проблем, связанных с «разводом» Лондона с ЕС. Впрочем, инцидент в Солсбери остался на периферии саммита: его лишь вкратце обсудили в четверг за рабочим ужином.
На момент подписания номера в печать еще не были известны итоги совещания, которое, как анонсировал накануне глава Европейского совета Дональд Туск, должно завершиться принятием совместного заявления по «делу Скрипаля» от имени всех пока еще 28 стран — членов ЕС. В преддверии саммита агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на близкий к Даунинг-стрит источник, что Мэй собирается распространить во время рабочего ужина некие сенсационные данные разведки по делу о покушении в Солсбери на британского агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. С помощью этих «неопровержимых доказательств» Мэй надеется убедить партнеров в ЕС проявить солидарность с Британией и последовать ее примеру, в частности выслать российских дипломатов, как это сделал Лондон. «Успех или провал Мэй в этом деле станет для нее экзаменом и покажет, сможет ли она по-прежнему оказывать влияние на ЕС и рассчитывать на поддержку зарубежных друзей уже после „брексита“, — отметил источник, признав, что шансов на успех у премьера мало.
В начале недели главы МИД стран — членов Евросоюза уже приняли совместное заявление по Скрипалю, которое, к разочарованию Лондона, оказалось „более мягким, чем ожидалось“. Хотя стороны выразили солидарность с британцами, потребовав от Москвы прояснить ситуацию, от прямых обвинений в адрес РФ они воздержались.
По мнению наблюдателей, по итогам саммита ЕС никаких принципиально новых решений принято не будет. Например, в Берлине сомневаются, что Мэй может предъявить им нечто сенсационное. „Внутри ЕС вообще нет единого мнения о том, что на Россию следует возложить ответственность за инцидент. Такие страны, как Греция и Австрия, отвергают любые обвинения в адрес русских, пока Британия не предоставит каких-либо убедительных доказательств“, — признает »Немецкая волна". По данным издания, вопрос о введении дополнительных антироссийских санкций в привязке к «делу Скрипалей» на повестке в настоящее время вообще не стоит.
Что касается Мэй, то в пятницу она покинет Брюссель, где лидеры 27 стран будут уже без нее обсуждать дальнейшую переговорную стратегию с Соединенным Королевством. Им предстоит определить принципы, на которых Евросоюз будет выстраивать отношения с Великобританией, когда она официально покинет европейское сообщество. Как ранее писала «РГ», во время переходного периода с 29 марта 2019 года до 1 января 2021-го, то есть в течение почти двух лет, Британии придется полностью соблюдать законодательство ЕС в самых разных областях. Вопреки обещаниям Мэй отстоять принципиальные для Лондона позиции, британские переговорщики во главе с министром правительства по «брекзиту» Дэвидом Дэвисом уступили Брюсселю по многим чувствительным пунктам. Например, британские власти не смогут выслать из страны трудовых мигрантов, в том числе из восточноевропейских государств, которые благодаря открытым границам внутри ЕС работали на британской территории без разрешения. Пока не урегулирован вопрос о будущей
границе между Северной Ирландией и Ирландией. Между тем ожидается, что на нынешнем саммите ЕС приступит наконец к обсуждению торгового соглашения с Британией, вокруг которого также будет сломано немало копий.