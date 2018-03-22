Крым в перспективе двух лет сможет помочь восполнить нехватку энергомощностей на Кубани

МОСКВА , 22 марта. / ТАСС /. Энергодефицитный в настоящее время Крым в перспективе двух лет после ввода на полуострове новых генерирующих мощностей сможет поставлять недостающую электроэнергию в соседний Краснодарский край . Об этом сообщил ТАСС заместитель министра энергетики РФ Андрей Черезов.

Сейчас в Крыму строят две крупные теплоэлектростанции (ТЭС) — в Севастополе и в Симферополе общей мощностью 940 МВт.

"В результате введения в эксплуатацию двух новых электростанций общий объем генерирующей мощности полуострова составит порядка 1980 МВт без учета ветровой и солнечной генерации. Таким образом в перспективе двух лет энергодефицитный Крым станет регионом, который при необходимости сможет помочь соседнему Краснодарскому краю восполнить нехватку мощности", — сказал Черезов.

Он добавил, что строительство новых объектов генерации электроэнергии в Краснодарском крае поможет покрыть прогнозируемый в энергосистеме Юга России дефицит к 2023 году в объеме около 450 МВт.

"Необходимость строительства объектов генерации в Краснодарском крае обусловлена наличием дефицита активной мощности при росте потребления в энергосистеме Юга России. Так, при росте потребления до 1608 МВт в 2023 году прогнозируется дефицит в объеме порядка 450 МВт", — сказал он.