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Крым в перспективе двух лет сможет помочь восполнить нехватку энергомощностей на Кубани
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Крым в перспективе двух лет сможет помочь восполнить нехватку энергомощностей на Кубани 

ТАСС 50 минут назад
МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Энергодефицитный в настоящее время Крым в перспективе двух лет после ввода на полуострове новых генерирующих мощностей сможет поставлять недостающую электроэнергию в соседний Краснодарский край. Об этом сообщил ТАСС заместитель министра энергетики РФ Андрей Черезов.
Сейчас в Крыму строят две крупные теплоэлектростанции (ТЭС) — в Севастополе и в Симферополе общей мощностью 940 МВт.
"В результате введения в эксплуатацию двух новых электростанций общий объем генерирующей мощности полуострова составит порядка 1980 МВт без учета ветровой и солнечной генерации. Таким образом в перспективе двух лет энергодефицитный Крым станет регионом, который при необходимости сможет помочь соседнему Краснодарскому краю восполнить нехватку мощности", — сказал Черезов.
Он добавил, что строительство новых объектов генерации электроэнергии в Краснодарском крае поможет покрыть прогнозируемый в энергосистеме Юга России дефицит к 2023 году в объеме около 450 МВт.
"Необходимость строительства объектов генерации в Краснодарском крае обусловлена наличием дефицита активной мощности при росте потребления в энергосистеме Юга России. Так, при росте потребления до 1608 МВт в 2023 году прогнозируется дефицит в объеме порядка 450 МВт", — сказал он.
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