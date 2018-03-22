Подмосковные власти заявили о безвредности аэрозоля для устранения запахов с «Ядрово»

Евгений Хромушин. Препарат, который будет применяться на аэрозольных пушках для устранения запаха с полигона «Ядрово» в Волоколамском районе, безвредный. Об этом заявил глава министерства ЖКХ Московской области

Он отметил, что вещество будет не только убирать запах, но и снижать концентрацию активных органических соединений.

Я еще раз хочу подчеркнуть, что это не химическое вещество. Это среда, в которой живут экологически выращенные бактерии специальные двух видов, которые разлагают органические соединения

— Евгений Хромушин.

Ситуацию с полигоном «Ядрово» взял под свой контроль губернатор Московской области Андрей Воробьев . В минувшую среду, 21 марта, он провел совещание с участием местных жителей и областными властями. На встрече стороны обсудили ситуацию о выходе свалочного газа на полигоне и о том, как избежать этого в дальнейшем. На месте уже установили камеру видеофиксации, которая будет следить за всеми проезжающими автомобилями.

Кроме того, власти области заявили о намерении ужесточить требования к эксплуатации полигонов твердых бытовых отходов. Каждую зону утилизации оснастят оборудованием для дегазации, через которую пройдет утилизация свалочного газа. При заполнении полигона специалисты должны будут учитывать угол наклона поверхности свалки.