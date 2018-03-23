Аэрозольные пушки будут работать на полигоне «Ядрово» две недели

Евгений Хромушин. Аэрозольные пушки на полигоне «Ядрово» в Волоколамском районе будут работать в течение двух недель и распылять реагент дважды в день. Об этом заявил министр ЖКХ Московской области

За это время подрядчики сделают основной купол полигона..

Две недели здесь будут находиться пушки и поливомоечные машины с реагентами. Обработка аэрозольной пушкой занимает около полутора часов, раствор имеет

какой-то лимонный запах

— Евгений Хромушин.

По его словам, аппаратов для распыления больше, чем необходимо, так как хватило бы и одной пушки.

Кроме того, реагентом заправят поливомоечные машины. В случае появления нового разлома в теле полигона, то такая машина зальет его специальным раствором.

В Волоколамском районе на мусорном полигоне «Ядрово» в ночь на 21 марта произошел выброс свалочного газа из разлома пласта отходов. Разлом тут же засыпали грунтом. Ситуацию с полигоном взял под личный контроль губернатор Московской области Андрей Воробьев

На данный момент в Волоколамске создан ситуационный штаб по «Ядрово». Он будет работать до завершения «активной дегазации». На полигон уже привезли две аэрозольные пушки, которые должны нейтрализовать запах.

Врачи рассказали, что дети, которые были доставлены в Волоколамскую ЦРБ после выброса, выписаны, их состояние нормализовалось. Утром 22 марта в больнице оставался один восьмилетний ребенок, но сейчас он тоже находится дома. В связи с выбросом свалочного газа в Волоколамской ЦРБ начали работать врачи узкой специализации.