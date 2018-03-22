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На фасадах ТЦ в Волоколамске планируют пустить бегущую строку с данными о качестве воздуха
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На фасадах ТЦ в Волоколамске планируют пустить бегущую строку с данными о качестве воздуха 

ТАСС 58 минут назад
МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Власти Московской области планируют вывести данные о качестве воздуха в Волоколамске, где 21 марта 76 школьников обратились к медикам из-за плохого самочувствия, на фасады трех торговых центров (ТЦ) в городе в формате бегущей строки. Об этом журналистам в четверг сообщил начальник Главного управления МЧС России по Московской области генерал Сергей Полетыкин.
"Сейчас совместно с администрацией прорабатывается технический вопрос возможности вывода информации на бегущие строки, которые располагаются в трех торговых точках", — сказал он.
По словам Полетыкина, эти бегущие строки станут частью системы оповещения жителей района об уровне загрязнения воздуха в Волоколамске наряду с уже установленным сегодня монитором.
Он добавил, что при штатной обстановке информация на монитор и бегущие строки будет выводиться раз в четыре часа, при выбросе — мгновенно обновляться. «В случае выброса или скачка загрязнения информация сразу же выводится на мобильный комплекс информирования населения», — добавил Полетыкин.
Ранее сообщалось, что 21 марта 76 школьников из Волоколамского района Московской области обратились к врачам из-за плохого самочувствия, которое они связывали с произошедшим в ночь с 20 на 21 марта выбросом свалочного газа с мусорного полигона «Ядрово». Шестеро из них были госпитализированы, согласно официальной позиции властей, из— за сопутствующих заболеваний и обострения хронических явлений. К настоящему моменту пробы крови на возможную интоксикацию свалочным газом не готовы, троих детей медики отпустили домой.
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