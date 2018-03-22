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В Минпромторге обсудили проект по созданию в Зимбабве Российской промышленной зоны
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В Минпромторге обсудили проект по созданию в Зимбабве Российской промышленной зоны 

Министерство промышленности и торговли РФ 56 минут назад
Фото: Министерство промышленности и торговли РФ
22 марта 2018 г., заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Георгий Каламанов провел рабочую встречу с советником Президента Республики Зимбабве Кристофером Мутсвангвой.
Центральной темой переговоров стал новый проект по созданию в Зимбабве Российской промышленной зоны. Соответствующий меморандум был подписан 8 марта 2018 г. по итогам визита российской делегации во главе с Министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым в Хараре. В этом контексте стороны наметили дальнейшие совместные шаги, необходимые для планомерной реализации проекта.
Также обсуждался широкий спектр направлений российско-зимбабвийского взаимодействия, включая горнорудную и алмазодобывающую промышленность, сельское хозяйство и производство удобрений. Подчеркнуто особое значение последовательной реализации проекта комплексного освоения месторождения металлов платиновой группы «Дарвендейл». В данном контексте стороны приветствовали вклад России в капитал Африканского экспортно-импортного банка — авторитетного панафриканского финансового института, занимающегося подготовкой финансовой модели проекта в целях обеспечения перехода к его промышленной фазе.
По итогам встречи стороны выразили намерение продолжить делегационный обмен.
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