В Минпромторге обсудили проект по созданию в Зимбабве Российской промышленной зоны

Центральной темой переговоров стал новый проект по созданию в Зимбабве Российской промышленной зоны. Соответствующий меморандум был подписан 8 марта 2018 г. по итогам визита российской делегации во главе с Министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым Хараре . В этом контексте стороны наметили дальнейшие совместные шаги, необходимые для планомерной реализации проекта.

Также обсуждался широкий спектр направлений российско-зимбабвийского взаимодействия, включая горнорудную и алмазодобывающую промышленность, сельское хозяйство и производство удобрений. Подчеркнуто особое значение последовательной реализации проекта комплексного освоения месторождения металлов платиновой группы «Дарвендейл». В данном контексте стороны приветствовали вклад России в капитал Африканского экспортно-импортного банка — авторитетного панафриканского финансового института, занимающегося подготовкой финансовой модели проекта в целях обеспечения перехода к его промышленной фазе.

По итогам встречи стороны выразили намерение продолжить делегационный обмен.