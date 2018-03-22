На Кубани уничтожили 43 килограмма колбасы и сыра

Португалия и Контрафакт в ходе рейда обнаружился в торговой точке, арендуемой индивидуальным предпринимателем. Как сообщает пресс-служба транспортной прокуратуры, в магазине продавались сыр и колбаса странами-производителями которых являются Франция Германия . Документов, подтверждающих законность приобретения товаров, у хозяина «точки» не оказалось. В связи с этим более 43 килограммов санкционной продукции изъято и уничтожено.

В отношении индивидуального предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 16.21 КоАП РФ (пользование товарами, которые незаконно перемещены через таможенную границу ЕЭС).

За данное правонарушение административным законодательством предусмотрена ответственность в виде штрафа от одной второй до двукратного размера стоимости товаров.