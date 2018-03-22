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В MIT создали мягкотелую роборыбку SoFi
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В MIT создали мягкотелую роборыбку SoFi 

Hi-News.ru 1 час назад
Фото: Hi-News.ru
Разработчики из Массачусетского технологического института создали самоходную рыбку-робота, которая очень похожа на настоящую, поэтому не побеспокоит настоящих морских обитателей.
Обычные устройства, созданные для изучения подводного мира, довольно громко работают, а все эти пропеллеры и прочие двигатели наводят такого шороху, что после того, как весь ил осядет, уже и изучать-то становится особо нечего. Зато маленькая и автономная роборыбка не просто может плавать себе тихонечко, слившись с окружением, но и без проблем доберётся в те места, куда раньше было довольно сложно попасть.
Мягкотелую рыбку-робота назвали SoFi. В движение она приводится с помощью нескольких приводов, весьма точно имитирующих движения настоящих рыбок. SoFi управляется дистанционно и способна погружаться на глубину до 18 метров. Заряда батарей «рыбки» хватает на сорок минут. Главное достоинство SoFi — дружелюбность. Так как она очень похожа на настоящую рыбку, другие обитатели рифов и дна её совершенно не боялись, позволяя роботу всё исследовать и плавать рядом.
Она уже довольно неплохо справляется, но сейчас разработчики планируют повысить его скорость передвижения, после чего они немедленно собираются погрузиться в изучение морской жизни с головой, так как до них ещё никто не делал таких роботизированных, но правдоподобных рыбок.
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