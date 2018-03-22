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Почему русские отдали шведам Новгород
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Почему русские отдали шведам Новгород 

Кириллица 1 час назад
Фото: Кириллица
Шведы несколько раз посягали на новгородские земли. Однако завладеть Великим Новгородом им удалось только в 1611 году, во время очередной войны. В тот момент город был абсолютно не готов к атаке, и русские войска просто бежали оттуда, буквально подарив Новгород врагу.
Еще весной полководец Якоб Делагарди вместе со своим войском обосновался недалеко от Великого Новгорода. Он прибыл туда от имени шведского короля, который желал видеть своего сына на русском престоле. Однако переговоры по этому поводу то и дело заходили в тупик. Тогда в Новгород вызвали воеводу Василия Бутурлина.
Тот попросил Делагарди объединиться с русскими в противостоянии Польши. В ответ шведский полководец произнес, что, мол, без каких-либо указаний со стороны короля он решений не принимает. Однако все более настаивал на том, чтобы шведский принц занял, наконец, русский трон. Делагарди всеми силами склонял к этому решению переговорщика Бутурлина, суля после коронации принца крепкий союз между державами и победу над польскими захватчиками.
Паника в Новгороде
Между тем жители Новгорода, прекрасно осознававшие, что городские укрепления оставляют желать лучшего, предались панике. Некоторые, в спешке собрав свои пожитки, покидали город. Другие вступали в стычки со сторонниками шведской армии. А Делагарди тем временем все ближе подбирался к Новгороду. И уже потерявшие всякую надежду новгородцы стали поговаривать: «Уж лучше обрести покровительство в лице шведов, чем быть порабощенными поляками».
23 июня было решено официально предложить русский престол шведскому принцу. Однако в ночь с 16 на 17 июля Делагарди ворвался в Новгород. Нападение было столь неожиданным, что в городе воцарился хаос. Люди бежали кто куда, падали с мостов, кричали и плакали. Воевода Бутурлин, прихватив из брошенных лавок самые дорогие товары и съестное, исчез из Новгорода. Его примеру последовала и немногочисленная русская армия. Защищать Новгород стало некому.
Буквально за несколько часов город был взят, а точнее попросту подарен шведам. Оставшимся русским не оставалось ничего другого, как отдаться под покровительство шведского короля Карла IX.
27 февраля 1617 года русско-шведская война закончилась. Между противниками был подписан Столбовский мирный договор, согласно которому Швеция вернула России Великий Новгород. Но к тому времени город был уже разорен, наполовину сожжен и практически пуст.
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