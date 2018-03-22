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«Для меня важно даже само это слово»: Ольга Серябкина отметила день поэзии
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«Для меня важно даже само это слово»: Ольга Серябкина отметила день поэзии 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
Ольга Серябкина отметила значимый для нее день — день поэзии. Она призналась подписчикам своего микроблога, что это творчество является неотъемлемой частью её жизни, и представила свое новое стихотворение. Поклонники назвали артистку Есениным в женском теле и восхищенно прокомментировали её произведение.
Для многих, неблизко знакомых с творчеством Ольги Серябкиной, может стать удивлением то, что она является не просто яркой участницей популярного музыкального трио, но и талантливой поэтессой, а также автором многочисленных хитов группы SEREBRO. Правда, сама артистка не знает, можно ли её в действительности наречь стихотворцем, однако считает это дело близким её душе. «День поэзии. Те, кто знают меня, в курсе, как для меня важно даже само это слово. Не знаю, могу ли я назвать себя поэтессой, потому что у этого нет критерия. Хотя нет, есть один — трогает это за живое кого-то или нет».
Фанаты творчества Серябкиной признались, что она, как никто другой, достойна отмечать этот праздник и заслуживает звание настоящей поэтессы. Еще более они в этом убедились, прочитав очередное стихотворение Ольги, которое она опубликовала чуть позднее. «Мне не нравится больше вас видеть, Вы так близко, но вас будто нет. Я кричу, чтоб кого-то обидеть, И заправить обидой обед… Будто я — оловянная ложка, И меня каждый хочет согнуть. Даже если лизнёт меня кошка, Я не дам ей ласкаясь прильнуть…» Поклонники с замиранием сердца прочли строки, каждому из них по своему близкие. Они заявили, что могут смело сравнить способности Серябкиной с талантами знаменитых поэтов и признались, что не удивлены тому, что Максим Фадеев доверяет ей такую ответственную работу в своем коллективе, позволяя писать тексты к своей музыке.
Ольга Серябкина не только сама пишет, но и не забывает читать произведения других авторов, постоянно пополняя копилку новыми книгами. Кроме того, она интересуется и биографиями писателей. К примеру, недавно она прочитала историю жизни Михаила Булгакова, а его семейные отношения вдохновили её.
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