Стас Пьеха поделился редким фото с подросшим сыном и трогательно поздравил его с днем рождения

В марте 2014 года модель из Северной столицы Наталья Горчакова подарила Стасу Пьехе сына. Мальчика назвали Петром. Пока все продолжали считать артиста завидным холостяком, он успешно воспитывал наследника и всячески ограждал его от постороннего внимания. Все тайное стало явным, когда малышу исполнилось два года. 22 марта 2016 года Стас Пьеха оставил в микроблоге трогательный пост в честь сына и выложил на личной странице его первую фотографию.

Сегодня сыну артиста исполнилось четыре года, в честь такого события внук Эдиты Пьехи опубликовал редкое фото с наследником, которое подписал коротко: «С днем рождения, сын!», сопроводив хэштегом «любовная любовь». В комментариях к публикации пользователи присоединились к поздравлениям, пожелав имениннику расти здоровым и счастливым.

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Напомним, что от Натальи Горчаковой Пьеха переехал в другую квартиру, но по-прежнему обеспечивает наследника и экс-супругу. «Была любовь, которая увенчалась сыном, мы ежедневно общаемся, я полностью содержу жену с сыном и бабушкой (и многих других членов семьи)», — говорил ранее певец.