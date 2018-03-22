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Система межведомственного электронного взаимодействия — удобство и комфорт для заявителей
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Система межведомственного электронного взаимодействия — удобство и комфорт для заявителей 

Управа района Арбат города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Арбат города Москвы
Многие заявители на личном опыте по достоинству оценили преимущества межведомственного взаимодействия при оказании государственных и муниципальных услуг. Не нужно предоставлять документы, подтверждающие разрешенное использование земельного участка, решение органа власти о переводе жилого помещения в нежилое, нежилого в жилое и т.д. Все эти и многие другие необходимые для оказания государственных услуг документы запрашиваются специалистами Кадастровой палаты самостоятельно без участия заявителей с помощью системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).
СМЭВ позволяет заявителям не предоставлять документы, которые находятся в распоряжении органов власти, не только в отношении услуг по государственному кадастровому учету недвижимого имущества.
Кадастровая палата ежегодно предоставляет сведения по многочисленным запросам органов и организаций, участвующих в оказании государственных и муниципальных услуг.
С целью создания комфортных условий для заявителей, Кадастровая палата по Москве проводит мероприятия, направленные на повышение уровня электронного взаимодействия с органами власти в сфере осуществления государственного кадастрового учета. СМЭВ активно используется при предоставлении сведений, что подтверждают статистические данные текущего года. Так, только по запросам органов исполнительной власти города Москвы с начала 2018 года предоставлено более 215 000 выписок об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объекты недвижимости, что в 3 раза превышает показатели аналогичного периода 2017 года. Все эти документы были запрошены без участия заявителей, в рамках межведомственного информационного взаимодействия, что повышает качество и доступность оказываемых Правительством Москвы услуг и значительного сокращает время оформления документов.
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