Система межведомственного электронного взаимодействия — удобство и комфорт для заявителей

Многие заявители на личном опыте по достоинству оценили преимущества межведомственного взаимодействия при оказании государственных и муниципальных услуг. Не нужно предоставлять документы, подтверждающие разрешенное использование земельного участка, решение органа власти о переводе жилого помещения в нежилое, нежилого в жилое и т.д. Все эти и многие другие необходимые для оказания государственных услуг документы запрашиваются специалистами Кадастровой палаты самостоятельно без участия заявителей с помощью системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).

СМЭВ позволяет заявителям не предоставлять документы, которые находятся в распоряжении органов власти, не только в отношении услуг по государственному кадастровому учету недвижимого имущества.

Кадастровая палата ежегодно предоставляет сведения по многочисленным запросам органов и организаций, участвующих в оказании государственных и муниципальных услуг.