Мигранта из Подпорожья задержали за секс с 14-летней девочкой

24-летний мигрант, проживающий в Подпорожье , ответит перед судом за соблазнение несовершеннолетней девочки.

Как сообщили ivbg.ru в пресс-службе областного следкома, 24-летний мужчина познакомился с 14-летней жительницей Подпорожья в социальной сети. Через некоторое время он прислал ей сообщение с приглашением в гости. Девочка согласилась и пришла к мужчине, после чего тот, зная о несовершеннолетнем возрасте знакомой, вступил с ней в половую связь.

Мигранта с педофильскими наклонностями задержали. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста».