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Мигранта из Подпорожья задержали за секс с 14-летней девочкой
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Мигранта из Подпорожья задержали за секс с 14-летней девочкой 

Ivyborg.ru 33 минуты назад
24-летний мигрант, проживающий в Подпорожье, ответит перед судом за соблазнение несовершеннолетней девочки.
Как сообщили ivbg.ru в пресс-службе областного следкома, 24-летний мужчина познакомился с 14-летней жительницей Подпорожья в социальной сети. Через некоторое время он прислал ей сообщение с приглашением в гости. Девочка согласилась и пришла к мужчине, после чего тот, зная о несовершеннолетнем возрасте знакомой, вступил с ней в половую связь.
Мигранта с педофильскими наклонностями задержали. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста».
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