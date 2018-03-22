Прославленный Шнуровым создатель препарата для эрекции потерпел крах

Петербургская компания РИА «Панда» специализируется на выпуске лекарств и биологически активных добавок. Наиболее известными продуктами компании были средства для потенции «Сиалекс Форте» и «Али Капс».

Заявление о признании компании банкротом подало рекламное агентство «Медиа Инстинкт».

В июле 2017 года Следственный комитет по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в отношении компании «РИА Панда».