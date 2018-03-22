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Прославленный Шнуровым создатель препарата для эрекции потерпел крах
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Прославленный Шнуровым создатель препарата для эрекции потерпел крах 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области рассматривает дело банкротстве компании РИА «Панда» — производителя препарата для потенции «Али Капс», который рекламировал музыкант Сергей Шнуров. Об этом сообщается в материалах суда.
Петербургская компания РИА «Панда» специализируется на выпуске лекарств и биологически активных добавок. Наиболее известными продуктами компании были средства для потенции «Сиалекс Форте» и «Али Капс».
Заявление о признании компании банкротом подало рекламное агентство «Медиа Инстинкт».
В июле 2017 года Следственный комитет по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в отношении компании «РИА Панда».
В 2016 году Роспотребнадзор аннулировал свидетельства о госрегистрации «Сеалекс Форте» и «Али Капса». Их реклама была запрещена, препараты изымались из аптек.
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