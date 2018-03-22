Число процедур банкротства в Подмосковье в 2017 году выросло почти на треть

Подмосковье на начало 2018 года около 3,3 тысячи организаций и граждан находились в процедурах банкротства, это на 31% превышает показатель на начало 2017 года, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной налоговой службы по Московской области.

В УФНС России по Московской области 21 марта состоялось заседание коллегии, на котором подвели итоги работы с предприятиями — банкротами в прошлом году. В работе коллегии приняли участие заместители руководителя и начальники отделов управления, начальники налоговых инспекций области.

«По состоянию на 1 января 2018 года в Московской области в процедурах банкротства находилось 3338 организаций и граждан c задолженностью перед консолидированным бюджетом РФ в размере 43,1 миллиарда рублей. Число процедур банкротства за 2017 год выросло к уровню 2016 года на 960, или на 31%, сумма задолженности увеличилась на 2,3 миллиарда, или на 5,7%. Доля задолженности по страховым взносам в общем объеме совокупной задолженности составила 10,8 миллиарда рублей, или 25%», — сказала начальник отдела обеспечения процедур банкротства управления Марина Тен в ходе заседания.

В результате проектного, индивидуального подхода сопровождения каждой процедуры банкротства налоговые органы Московской области в 2017 году обеспечили поступление в бюджетную систему Российской Федерации 5,3 миллиарда рублей, что превысило показатели 2016 года в 2,6 раза.

Как пояснила Тен, урегулирование задолженности путем заключения мирового соглашения на стадии рассмотрения заявления уполномоченного органа о признании должника банкротом позволяет, не ликвидируя организацию, восстановить ее платежеспособность и деловую репутацию.

В результате активной разъяснительной работы в бизнес-среде в регионе сформирована положительная правоприменительная практика, обеспечено поступление денежных средств в бюджет в размере 146,7 миллиона рублей, сохранена деятельность предприятий, осуществляющих социально значимые функции.