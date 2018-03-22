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Профессор и аспиранты ИТМО примут участие в первом научном стендап-шоу
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Профессор и аспиранты ИТМО примут участие в первом научном стендап-шоу 

Собака 1 час назад
Фото: Собака
Университет ИТМО запускает первый научный стендап-клуб, участниками которого станут ученые, молодые исследователи и криптомайнеры. Ведущим шоу выбрали Севу Москвина — стендапера, прославившегося в сети пародийным роликом про аспиранта Севу с филфака СПБГУ. «В нашем проекте мы смешиваем и взбалтываем юмор и знания! Их лекции в университете и на просветительских площадках — уже настоящий стендап, но мы доведем вас до слез от смеха, поможем надорвать животики, ну и о мозгах не забудем!», — говорится на сайте шоу.
Среди первых участников первого выпуска — аспирант физико-технического факультета ИТМО Георгий Зограф, профессор Александр Чирцов и аспирант кафедры фотоники и оптоинформатики Владимир Борисов.
Все действо пройдет на сцене клуба «Танцплощадка» 30 марта в 19:00. Вход свободный, но необходима предварительная регистрация.
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