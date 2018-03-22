Ярмарка «Ценопад» откроется 23 марта в Серпухове

Социальная ярмарка «Ценопад» пройдет в предстоящие выходные в подмосковном Серпухове , ее открытие намечено на 23 марта, основными «ценопадными» продуктами станут колбасные, молочные, кондитерские изделия, мед, полуфабрикаты, рыба, соленья и консервы, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области

«Подмосковная социальная ярмарка «Ценопад» откроется в пятницу и будет работать до 25 марта в Серпухове (площадка между домами 13 и 15 по улице Водонапорной и домами 102 и 104 по улице Ворошилова). Всего будет представлено 25 торговых точек, из них: 14 — продовольственные, 11 — товары народного потребления», — отмечается в сообщении.

Как пояснил министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников , на ярмарке в Серпухове «ценопадным» станет ряд продуктовых позиций: участники «Ценопада» в Серпухове предложат специальные цены на такие виды продуктов питания, как колбасные, молочные, кондитерские изделия, мед, полуфабрикаты, рыба, соленья и консервы.

«Ценопадная» цена — это минимальная торговая наценка или реализация продукции напрямую от производителя. Скидка на большинство продуктов, представленных на «Ценопадах», достигает от 30 до 70% от цены в обычных магазинах.