Ещё
Российские дипломаты ответили на оскорбление посла Яковенко британскими СМИ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российские дипломаты ответили на оскорбление посла Яковенко британскими СМИ 

РИА Новости 1 час назад
Фото: otr-online.ru
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Дипломаты из посольства России в Великобритании ответили на статью Daily Mail, посвященную пресс-конференции российского посла Александра Яковенко. Соответствующее сообщение опубликовано на странице диппредставительства в Twitter.
В статье британского журналиста Квентина Летса речь идет о брифинге Яковенко, которую дипломат провел 22 марта. Посол ответил на вопросы относительно бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и отношений Москвы и Лондона.
Статья, написанная в насмешливо-скептическом тоне, представляет собой репортаж и изобилует подобными пассажами:
"Российский посол Александр Яковенко смотрел слишком много фильмов про Джеймса Бонда. Отрепетированный смешок. Натужный юмор. Вчера во время эксцентричной пресс-конференции в его резиденции, человек Кремля сделал ставку на нарочитую вежливость".
Для ответа дипломаты привели следующий отрывок из текста:
"Господин Яковенко, который осквернял Сент-Джеймсский двор (Официальная резиденция монарха. Глав иностранных диппредставительств называют «послами при Сент-Джеймсском дворе». — Прим. ред.) на протяжении семи лет, ответил на вопросы. Первым журналистом стала — сюрприз, сюрприз — блондинка в откровенном красном платье, в красных туфлях (на низкой шпильке) и с помадой цвета стоп-сигнала светофора".
"Отвратительные личные оскорбления и сексизм от Квентина Летса на Daily Mail Online. Он даже не присутствовал на пресс-конференции посла. Однако вы можете посмотреть ее здесь и составить свое собственное мнение", — говорится в сообщении посольства.
Sickening personal insults and sexism by @thequentinletts in @mailonline. He didn’t even attend Ambassador’s press conference — but you can watch it at https://t.co/ghX7rKkCZC and make up your own mind. pic.twitter.com/A1O96NM9EP
— Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 23 марта 2018 г.
В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.
РИА Новости: последние новости
Разработчик "Новичка" рассказал, почему РФ не допускают к образцам вещества Путин и эмир Катара обсудят наращивание взаимодействия Полиция нашла мертвым пропавшего под Волгоградом школьника
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новый советник Трампа готов развязать большую войну122
Путин обратился к нации808
Еще пять стран вышлют дипломатов РФ73
Савченко грозит «пожизненное»146
Вернем летнее время
Видео
01:07
Новый советник Трампа готов развязать большую войну
США Статьи
00:25
Новый лазер США высмеяли в Сети
США Армия
01:54
Крымская война: почему Россия её проиграла
Истории Статьи
00:53
Дана Борисова встретилась с дочерью в суде
Шоу-бизнес
01:20
«У нас нет никакой защиты»
Оружие Статьи
00:59
Блокада Крымского моста: озвучен план действий
Украина Статьи
00:54
В штабе Собчак довольны ее результатом на выборах
Политика Выборы 2018
00:25
Посещаемость музеев Москвы возросла в 1,5 раза
Новости Москвы
04:27
Порошенко идёт ва-банк
Украина Статьи
00:33
Хилькевич рассказала о тяжелой болезни дочери
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение