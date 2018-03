Российские дипломаты ответили на оскорбление посла Яковенко британскими СМИ

В статье британского журналиста Квентина Летса речь идет о брифинге Яковенко, которую дипломат провел 22 марта. Посол ответил на вопросы относительно бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и отношений Москвы и Лондона.

Статья, написанная в насмешливо-скептическом тоне, представляет собой репортаж и изобилует подобными пассажами:

"Российский посол Александр Яковенко смотрел слишком много фильмов про Джеймса Бонда . Отрепетированный смешок. Натужный юмор. Вчера во время эксцентричной пресс-конференции в его резиденции, человек Кремля сделал ставку на нарочитую вежливость".

Для ответа дипломаты привели следующий отрывок из текста:

"Господин Яковенко, который осквернял Сент-Джеймсский двор (Официальная резиденция монарха. Глав иностранных диппредставительств называют «послами при Сент-Джеймсском дворе». — Прим. ред.) на протяжении семи лет, ответил на вопросы. Первым журналистом стала — сюрприз, сюрприз — блондинка в откровенном красном платье, в красных туфлях (на низкой шпильке) и с помадой цвета стоп-сигнала светофора".

"Отвратительные личные оскорбления и сексизм от Квентина Летса на Daily Mail Online. Он даже не присутствовал на пресс-конференции посла. Однако вы можете посмотреть ее здесь и составить свое собственное мнение", — говорится в сообщении посольства.

Sickening personal insults and sexism by @thequentinletts in @mailonline. He didn’t even attend Ambassador’s press conference — but you can watch it at https://t.co/ghX7rKkCZC and make up your own mind. pic.twitter.com/A1O96NM9EP

— Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 23 марта 2018 г.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.