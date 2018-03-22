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В Ишиме победительница конкурса «Учитель года» покончила с собой
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В Ишиме победительница конкурса «Учитель года» покончила с собой 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
В одном из домов Ишима было найдено тело 35-летней учительницы. Мертвую женщину обнаружили еще в феврале, но известно об этом стало только недавно. Обследуя место происшествия и опросив людей, следователи не стали возбуждать уголовное дело, объяснив это отсутствием события преступления.
— Во время доследственной проверки был выполнен комплекс необходимых проверочных мероприятий, который нужен был для установления обстоятельств смерти женщины. В результате следов насильственной смерти обнаружено не было, — прокомментировали в пресс-службе Следственного комитета.
В ведомстве пояснили, что смерть учительницы Стрехнинской школы наступила в результате суицида. Что именно заставило ишимку свести счеты с жизнью — неизвестно. Женщина преподавала английский язык, имела девятилетний педагогический стаж и однажды даже становилась учителем года по результатам районного конкурса.
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