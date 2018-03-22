В Ишиме победительница конкурса «Учитель года» покончила с собой

В одном из домов Ишима было найдено тело 35-летней учительницы. Мертвую женщину обнаружили еще в феврале, но известно об этом стало только недавно. Обследуя место происшествия и опросив людей, следователи не стали возбуждать уголовное дело, объяснив это отсутствием события преступления.

— Во время доследственной проверки был выполнен комплекс необходимых проверочных мероприятий, который нужен был для установления обстоятельств смерти женщины. В результате следов насильственной смерти обнаружено не было, — прокомментировали в пресс-службе Следственного комитета

В ведомстве пояснили, что смерть учительницы Стрехнинской школы наступила в результате суицида. Что именно заставило ишимку свести счеты с жизнью — неизвестно. Женщина преподавала английский язык, имела девятилетний педагогический стаж и однажды даже становилась учителем года по результатам районного конкурса.