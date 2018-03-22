Конкурс талантов объявили в Детско-юношеском центре

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Детско-юношеский центр городского округа Щербинка анонсировал проведение на своей площадке творческого конкурса «Юные дарования» со 2 по 7 апреля. Сообщение об этом появилось на официальном сайте учреждения.

Традиционное мероприятие ориентировано на талантливых ребят городского округа. Во время конкурса ученики получают творческие задания и выполняют их. По итогам конкурса выявляют трех финалистов.

Мероприятие направлен на выявление самых талантливых и старательных учеников. Все участники награждаются поощрительными призами.