Ещё
Конкурс талантов объявили в Детско-юношеском центре
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Конкурс талантов объявили в Детско-юношеском центре 

Администрация городского округа Щербинка 1 час назад
Фото: Администрация городского округа Щербинка
Фото: архив
Детско-юношеский центр городского округа Щербинка анонсировал проведение на своей площадке творческого конкурса «Юные дарования» со 2 по 7 апреля. Сообщение об этом появилось на официальном сайте учреждения.
Традиционное мероприятие ориентировано на талантливых ребят городского округа. Во время конкурса ученики получают творческие задания и выполняют их. По итогам конкурса выявляют трех финалистов.
Мероприятие направлен на выявление самых талантливых и старательных учеников. Все участники награждаются поощрительными призами.
Администрация городского округа Щербинка: последние новости
Встреча с главой Администрации пройдет в Щербинке Обследование на раннее выявление риска развития неинфекционных заболеваний пройдет в Щербинке Сотрудники Дворца культуры расскажут в Манеже о своей работе
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самолеты начали терять сигнал при подлете к Сирии226
Жириновского обвинили в гомосексуальных домогательствах237
К тюрьме готова. Савченко грозит 10 лет224
Британия испугалась разоблачения шпионов в России1
Угрозы дошли до российской разведки110
Видео
00:42
Обязательное медстрахование предложили отменить
Общество
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
03:00
Мэй может остаться без поддержки
В мире Статьи
01:00
В Москве открыли бесплатную электронную библиотеку
Интернет Новости Москвы
00:29
В Московском зоопарке проснулись тушканчики
Новости Москвы
00:58
Ургант обсудил поведение Слуцкого с кобелем
Общество
03:40
Савченко задержана
Украина В мире
04:30
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
В мире
01:09
ЦИК предоставит «Яблоку» видеоматериалы с участков
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение